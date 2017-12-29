Научные специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Америки провели исследование, с целью выяснить, когда стоит заводить второго ребенка.

Как сообщает со ссылкой на , оказалось, что не следует спешить при рождении второго ребенка. У пар, которые заводят второго ребенка в течение двух лет после появления на свет первого, чаще рождаются дети с аутизмом. Риск образования страшного психического расстройства увеличивается на 50 процентов. Правда, ждать дольше тоже может быть опасно.

В рамках испытания научные специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья 356 детей с аутизмом, 600 детей с нарушением развития, а также 524 детей без каких-либо отклонений в развитии.

В результате было доказано, что слишком маленький или слишком большой промежуток между двумя родами у матери может существенно увеличить вероятность образования аутизма. При длительном ожидании к тому же усиливаются проблемы с зачатием.

Отмечается, что на восстановление питательных веществ в организме нужно около 18 месяцев. Если придерживаться врачебных рекомендаций, то риск негативных последствий уменьшится.

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