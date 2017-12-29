«У него такое бесчисленное количество цитат!» – экспертам было непросто выбрать самые яркие высказывания Владимира Путина в 2017 году

Российский президент относится к тому небольшому числу людей, чьи выражения становятся крылатыми. О чем говорил Путин и какие слова произвели самое сильное чувство на профессиональную аудиторию?

kremlin.ru

Ни одно публичное выступление президента России Владимира Путина не обходится без ярких и образных выражений, некоторые из них становятся крылатыми. Минувший год не стал исключением. Глава государства остается острым на язык, прибегая к образным сравнениям, метафорам и анекдотам. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД политологи и общественные деятели напомнили о тех высказываниях и выступлениях, которые запомнились им больше только.

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации: Понятно, что самая ожидаемая фраза Владимира Путина была о его решении участвовать в выборах: «Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?». И зал взрывается аплодисментами. Эта фраза не столько яркая, сколько ожидаемая.

Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств: Для меня одно из самых ярких выступлений Владимира Путина – это его речь на российской военно-воздушной базе на территории Сирии, где он объявил о победе российских ВКС над террористическим интернационалом, так называемым Исламским государством*.

Дмитрий Гусев, президент консалтингового агентства Bakster-group: Мне запомнилось высказывание Путина на съезде «Единой России». Он сказал, что давление на Россию есть и будет только возрастать, но на это мы можем ответить тем, что мы сделаем развитие нашей страны необратимым. Мне кажется, это очень важно. На нас давят, пытаются ввязать нас в какие-то войны, а мы не ввязываемся в это дело, отвечаем тем, что спокойно и стабильно развиваем свою страну. Это важная штука, которая определит то, как мы будем жить дальше.

Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета ЭИСИ: Запомнились слова на съезде «Единой России» про бабушку и про то, что государство должно быть вечно молодым, современным, готовым к ответу на любые вызовы, что это не старушка, которую нужно оберегать, давать пилюли. Это высказывание меня по-хорошему поразило. У нас в рамках так называемого консервативного поворота принято считать, что государство надо беречь, охранять, спасать. Что оно – как та самая бабушка. А на самом деле государство должно развиваться, быть молодым, активным. Лучшее охранение – это набег, лучшее охранительство – это развитие и модернизация.

Алексей Чадаев, политолог, советник председателя Госдумы: Запомнились слова про девушек с пониженной социальной ответственностью. Путин редко плодит мемы. Но после этих слов пошел полноценный мем.

Игорь Бунин, гендиректор фонда «Центр политических технологий»: Самое сильное высказывание по поводу Саакашвили и Навального: вы хотите, чтобы в России по площадям бегали десятки Саакашвили? Это была очень сильная эмоция президента, было видно, что это суперэмоция. Он ни в коем случае не хочет допустить такого развития событий. Он считает, что оно трагичное для него и для страны. Подобные эмоции давно не встречал у него.

Сергей Марков, директор Института политических исследований: В первую очередь вспоминаются его недавние слова о том, что директору ФСБ Александру Бортникову поручено действовать в рамках закона при задержании террористов, но в случае угрозы сотрудникам бандиты должны быть ликвидированы. Для меня сейчас это наиболее яркое высказывание.

Надана Фридрихсон, знаток аналитического центра КУБ: Особенно запомнились два высказывания. Первое: «Сам придурок, ничего сделать не может, так евреи виноваты». Это когда он описывал ситуацию, почему демократы в Америке все валят на русских, хотя на самом деле обижены на победу республиканца Трампа. А другая запомнилась по поводу отечественного автопрома. Он сказал, что мечтал бы, чтобы к 2018 году российские автопроизводители делали бы машины президентского класса. Он пообещал, что в течение 2018 года такие машины появятся. Поскольку отечественный автопром – больная тема для нас всех, то очень хочется надеяться, что так оно и будет.

Максим Григорьев, член Общественной палаты: Мне очень запомнилось выступление Путина на съезде «Единой России», где он сказал очень хорошие слова о том, что если ставить амбициозные задачи, то понятно, что что-нибудь из этого не получится, но если не ставить эти задачи вовсе, то точно ничего не получится. Мне очень понравился этот подход, он правильный с эмоциональной точки зрения. Россия должна ставить перед собой амбициозные задачи.

Андрей Колядин, политолог: У него такое бесчисленное количество цитат за этот год! Мне наиболее близко то, что прозвучало на Петербургском экономическом форуме. Он привел кусочек из интермедии Райкина, которую я тоже очень часто привожу. На вопрос о том, вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США или нет, Путин поинтересовался у журналистки, читала ли та отчеты. Та призналась, что читала общественную версию, которая не засекречена. «Публичную, общественную версию, то есть никакую. «А кто шил костюм? Карманы хорошо пришиты? – Хорошо. – Пуговицы хорошо? – Хорошо. – Есть претензии к пуговицам? – Нет, пришиты намертво. Но костюм носить невозможно». Такое бывает? Было у одного из наших сатириков Аркадия Исааковича Райкина», – сказал Путин.

С этой историей связана очередная волна санкций и давления на Россию, которой предъявляют плохо пришитые пуговицы.

Авторы: Никита Коваленко, Андрей Резчиков