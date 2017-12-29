Глава СБУ: Погибший в сбитом ИЛ-76 десантник и член "ЧВК Вагнера" - близкие родственники

Среди погибших десантников самолета ИЛ-76, к уничтожению которого в 2014 году причастна "ЧВК Вагнера", был близкий родственник самого "вагнеровца", заявляет глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" он рассказал, что СБУ продолжает работу по установлению членов "ЧВК Вагнера" к военным преступлениям на территории Украины и других государств. "На сегодняшний день нами установлено уже более 2 тысяч человек из ЧВК", - уточнил он.

Глава СБУ рассказал: "Вы помните сбитый ИЛ-76 над Луганским аэропортом в июне 2014 года, когда погибло 40 десантников и 9 членов экипажа. Среди погибших был и командир отделения 25-й Днепровской воздушно-десантной бригады ВСУ старший солдат Олег Лифинцев, родом из Каховки. Мы установили, что его родственник Алексей Лифинцов - изменник Украины из Севастополя, проходит службу в "ЧВК Вагнера" и занимает должность командира минометной батареи, его личный номер М1184".

По словам В.Грицака, у украинской спецслужбы есть документальная информация, что часть "вагнеровцев" почти ежедневно летом 2014 года обстреливали Луганский аэропорт.

"Мы устанавливаем степень родства этих людей, но могу сказать, что это близкий родственник, и представьте себе, десантник был в ИЛ-76, а его родственник – служит в ЧВК", - подытожил В.Грицак.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.