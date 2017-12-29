В пятницу, 29 декабря, в Индии из-за пожара в здании, где расположены офисы и рестораны, погибли по меньшей мере 15 человек, десятки пострадавших госпитализированы, передает Радио Свобода.

Согласно сообщениям, пожар начался на третьем этаже ресторана и быстро распространилась по всему сооружению.

Известно, что большинство погибших - женщины, которые праздновали день рождения в ресторане на крыше.

В здании расположены также несколько СМИ, чьи помещения пострадали - это три новостных канала, в частности Times Now и ET Now.

Пожар тушили более пяти часов, причина возгорания расследуются.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Индии погибли 10 человек при наезде автобуса на толпу паломников, сообщила местная полиция.

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