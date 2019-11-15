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В США сделали пересадку обоих легких подростку-вейперу
15.11.2019 08:44
Опасность вейпа: в США подростку сделали трансплантацию легких из-за курения электронных сигарет Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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