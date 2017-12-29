|Курс биткоина 29 декабря качнулся вверх
|29.12.2017 11:23
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Курс Bitcoin 29 декабря на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с четвергом вырос.
Курс покупки Bitcoin к доллару 29 декабря, в пятницу, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует еizvestia.com.
Американская биржа Poloniex 14 500.00 BTС/USD (+2.76%)
Американская биржа Bitfinex 14 470.00 BTС/USD (+2.48%)
Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с четвергом (14 111.00 BTС/USD) вырос на 2.76%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 98 106 921 доллар на 6967 биткоинов.
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