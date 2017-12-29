|Бывшая подружка ДиКаприо Агдал продемонстрировала тело в купальнике
|29.12.2017 11:24
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Obviously having the worst time ever x 2Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal) Дек 27, 2017 at 3:33 PST
Издание AceShowbiz писало, что ДиКаприо собирается жениться на Агдал.Со своей предыдущей девушкой, моделью и актрисой Келли Рорбах, ДиКаприо расстался накануне Нового года. Об отношениях ДиКаприо и Рорбах стало известно в июне 2015 года. В октябре актер представил девушку в качестве невесты своим друзьям.
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