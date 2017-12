Модель Нина Агдал показала пляжные фото. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Агдал: Очевидно, это худшее время Фото: ninaagdal / Instagram Фото она разместила на странице в Instagram."Очевидно, это худшее время", – подписала Агдал снимки. Obviously having the worst time ever x 2 Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal) Дек 27, 2017 at 3:33 PST Издание AceShowbiz писало, что ДиКаприо собирается жениться на Агдал.Со своей предыдущей девушкой, моделью и актрисой Келли Рорбах, ДиКаприо расстался накануне Нового года. Об отношениях ДиКаприо и Рорбах стало известно в июне 2015 года. В октябре актер представил девушку в качестве невесты своим друзьям. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



