Об этом он сказал на брифинге по итогам саммита БРИКС, передает "Лига.Новости".

Путин отметил, что РФ приветствует разведение сил в районе Золотого и Петровского, но тут же выдвинул новое пожелание.

"Понимаете, по всей линии надо разводить. Надо развести по всей линии. Так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Вот это точно нужно сделать и как можно быстрее", - заявил президент страны-агрессора.

Он также отверг вероятность встречи с президентом Владимиром Зеленским тет-а-тет до нормандского саммита. Говоря же о встрече четырех лидеров, он сказал, что она "возможна". Комментируя закон об особом статусе Донбасса, Путин заявил, что Украина должна согласовывать его с боевиками.

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