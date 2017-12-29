В Украине вступил в силу закон "О прокуратуре", согласно которому отменяется уменьшение количества прокуроров до 10 тыс. С начала 2018 года. Вчера документ опубликовали в "Голосе Украины", передает

Из действующего закона изъята норма, согласно которой с 1 января 2018 года число прокуроров должно было уменьшиться до 10 тыс. человек.

Напомним, 7 декабря, депутаты 229 голосами исключили из статьи закона "О прокуратуре" положения, где речь идет об уменьшении количества прокуроров с 1 января 2018 года до 10 тыс. человек. При этом сохраняется существующая численность работников прокуратуры на уровне 15 тыс. человек.

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