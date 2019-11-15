Погода, Новости, загрузка...
На Филиппинах подросток спас сестру от напавшего на нее крокодила
15.11.2019 09:58
На Филиппинах подросток спас сестру, угодившею в пасть к крокодилу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 