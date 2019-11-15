На Филиппинах подросток спас сестру от напавшего на нее крокодила - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
На Филиппинах подросток спас сестру от напавшего на нее крокодила
15.11.2019 09:58
На Филиппинах подросток спас сестру, угодившею в пасть к крокодилу
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
пасть
крокодилу
угодившею
сестру
подросток
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->