Глава СБУ Василий Грицак назвал задержанного за шпионаж переводчика Станислава Ежова самой крупной рыбой, которую поймали за время независимости.

Об этом он сказал в интервью для телеканала ТРК Украина.

"Ежов довольно большая рыба. Пожалуй самая крупная, пойманная за государственную измену, с начала независимости Украины", - сказал Грицак в телеэфире.

Он напомнил, что к уголовной ответственности не привлекаются лица, которые охотно придут и сообщат СБУ, что были завербованы другим государством.

При этом Грицак не исключил, что это не последнее громкое шпионское разоблачение в Украине.

Напомним, что суд арестовал "шпиона" Ежова на два месяца до 17 февраля. Со слов адвоката, Ежов не признает своей вины. Подозрение считает необоснованным. Он также добавил, что его подзащитный "в шоке от случившегося".

"Глава СБУ назвал недавно задержанного якобы за измену Родине правительственного переводчика самой большой рыбой со времён распада СССР, призвав остальных добровольного сдаться.Я тоже знаю одну такую рыбу." - Заявил адвокат Андрей Портнов.

"Она инвестирует в российскую армию налогами от бизнеса в её стране, участвует в финансировании терроризма, имея долю с посредников от покупки угля на оккупированных территориях, грабит свою армию, обходя государственный бюджет в офшорных компаниях с нулевой ставкой налогообложения, нелегально зарабатывает на взятках с контрабанды грузов с территории страны-агрессора, является скрытым акционером поставляющих из России газ компаний, контролирует менеджмент государственных компаний, этот газ в РФ покупающих и инвестирует через своих партнёров в покупку уходящих с финансового рынка санкционных российских банков.

Но эта рыба вам не сдастся, потому что вы ей непосредственно подчиняетесь, по её указанию устраняете с рынка её конкурентов и вдвоём с ней зарабатываете на изменах Родине и финансировании терроризма." - Заявил Андрей Портнов.

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