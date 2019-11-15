|Проблемные: "Слуги" хотят избавиться от коллег-депутатов Анны Скороход и Антона Полякова
|15.11.2019 10:01
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Из фракции «Слуги народа» могут исключить нардепов Полякова и Скороход (которые в последнее время открыто бунтуют против руководителей фракции). О таких планах говорят сразу несколько источников.
Из фракции «Слуги народа» могут исключить нардепов Полякова и Скороход, которые в последнее время открыто бунтуют против руководителей фракции.
О таких планах говорят сразу несколько источников.
Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" по 206-му мажоритарному округу (Черниговская область) Антон Поляков заявил, что кандидатура Александра Корниенко на пост главы партии не обсуждалась со всеми парламентариями от политсилы, а о таком решении они узнали на внеочередном съезде партии.
По его словам, кандидатов на пост главы партии необходимо было предварительно проверить, обсудить и предложить им пройти полиграфическую экспертизу по всем правилам, а не так, как это делалось во время скандала в финансовом комитете Верховной Рады.
Поляков уверял, что вопросы, которые обсуждались на внеочередном съезде партии, не согласовывались с фракцией.