На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара вырос по сравнению с четвергом 28 декабря и составил 28,10 гривны за доллар (средняя продажа).

По состоянию на 8:30 пятницы, 29 декабря, покупатели выставляли заявки в среднем по 28,0 гривен за доллар, продавцы — на уровне 28,10 гривны за доллар, информирует еizvestia.com.

Важно добавить, что объем предложений покупателей на 28,73% выше объема предложений продавцов.

В то же время, официальный курс гривны (курс НБУ) на 29 декабря установлен на уровне 27,95 гривны за доллар.

Напомним, в четверг гривна на межбанке снизилась в цене по сравнению со средой на 12 копеек. Курс покупки составлял 28,07 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара вырос. Котировки продажи — 28,11.

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