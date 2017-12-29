|На черном рынке курс доллара продолжает уверенно расти
|29.12.2017 11:30
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На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара вырос по сравнению с четвергом 28 декабря и составил 28,10 гривны за доллар (средняя продажа).
По состоянию на 8:30 пятницы, 29 декабря, покупатели выставляли заявки в среднем по 28,0 гривен за доллар, продавцы — на уровне 28,10 гривны за доллар, информирует еizvestia.com.
Важно добавить, что объем предложений покупателей на 28,73% выше
объема предложений продавцов.
Напомним, в четверг гривна на межбанке снизилась в цене по сравнению со средой на 12 копеек. Курс покупки составлял 28,07 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара вырос. Котировки продажи — 28,11.
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