Следственный комитет РФ Москвы открыл уголовное производство по факту ДТП, во кремя которого автобус въехал в остановку общественного транспорта на Сходненской улице в российской столице Москве. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства, передает

“По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)”, — говорится в сообщении.

Следователи на данный момент работают на месте для установления всех обстоятельств и причин происшествия.

Как сообщал утром 29 декабря водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП пострадали двое мужчин и одна женщина. Их доставили в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

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