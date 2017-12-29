У многих украинцев, которых боевики освободили 27 декабря, есть травмы, которые свидетельствуют о пытках, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. Геращенко заявила, что всем освобожденным окажут медицинскую помощь Фото: rada.gov.ua "Как сообщили мне руководители медицинских учреждений, на сегодня 24 экс-заложника военнослужащие проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, 41 освобожденный (среди них гражданские и военные) находятся в больнице ГУД. У многих есть устаревшие травмы головы, выбиты зубы, что свидетельствует о пытках (многих сильно били в первые самые трудные дни)", – отметила она.Геращенко добавила, что всем будет оказана медицинская помощь, стоматологические услуги, в ближайшее время освобожденные получат одноразовую денежную помощь. С ними и их семьями активно работает команда психологов, написала она."Много друзей и знакомых звонят и спрашивают, чем помочь ребятам. Это хорошая инициатива, и мне кажется, больше только они мечтают об отдыхе и маленьком путешествии с семьями. Поэтому можно подарить реализацию такой мечты", – подчеркнула ГеращенкоюОна призвала не забывать о семьях тех украинцев, которые остаются в заложниках. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1575381315883009 27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Минсоцполитики намерено выплатить по 100 тыс. грн каждому украинцу, освобожденному в рамках обмена 27 декабря.Переговорщик от Украины Виктор Медведчук сообщал, что сепаратисты на втором этапе обмена планируют отпустить 20 задержанных, а Киев – 80. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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