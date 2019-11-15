Погода, Новости, загрузка...
Во Франции зверствует непогода: снегопады оставили без света 200 тысяч домов
15.11.2019 10:53
Прервало электропередачу и засыпало дороги: во Франции начались сильные снегопады Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 