Это решение поддержали 63 депутата Киевсовета, сообщает корреспондент Укринформа.

Как отмечается в проекте решения, целью разработки детального плана является поиск оптимального решения относительно достройки жилого комплекса "Перспектива".

"Этот ДПТ имеет только социальный характер. Хочу всех заверить, что принятие этого ДПТ делает невозможным, кроме достройки этого дома, любой застройки в этом микрорайоне, в пределах этих улиц. У нас появляется три сквера, у нас появляется возможность построить новый нынешний на 250 мест детский сад, реконструировать школу", - рассказал заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Он отметил, что этот ДПТ разрабатывается с 2015 года.

В проекте предусмотрено завершить строительство жилого комплекса «Перспектива» на ул. Драйзера, 40, с реконструкцией общеобразовательной школы № 321, строительством детского сада и стадиона

На сегодняшний день жилой комплекс «Перспектива» (так называемые «дома Войцеховского» на Троещине) имеет четыре секции: две заселены, в третьей построен монолит, а четвертая построена частично. Главной проблемой достройки ЖК было отсутствие утвержденного детального плана территории.

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