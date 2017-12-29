"Метинвест" привлек 15 млн фунтов стерлингов на свой британский актив

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", объявила о получении перекатным заводом Spartan UK (Великобритания) возобновляемой линии торгового финансирования в размере 15 млн фунтов стерлингов.

Согласно пресс-релизу в пятницу, кредитная линия предоставлена Bank of London and The Middle East (BLME), крупнейшим исламским банком в Европе, с первоначальным сроком 12 месяцев и возможностью его пролонгации.

Как отметил директор по торговому финансированию в банке BLME Крис Эдвардс, торговое финансирование, соответствующее нормам Шариата, не в полной мере представлено на рынке Европы.

"Поэтому мы рады использовать наше уникальное положение в Лондоне и Заливе для работы с "Метинвестом" в рамках данной кредитной линии", - цитирует К.Эдвардса пресс-служба.

В свою очередь, гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков добавил, что это первое торговое финансирование, полученное британским активом группы за последние годы, а также первое исламское финансирование для компании.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), вместе управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест"