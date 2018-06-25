|Российская болельщица, чьи фото использовались в промоматериалах ЧМ 2018, оказалась порноактрисой
|25.06.2018 20:20
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Фото: medialeaks.ru
На сайте "Первого канала" можно было увидеть изображение Немчиновой на одном из баннеров, рекламирующих трансляции.
Фото: medialeaks.ru
19 июня на одной из фотографий с матча Россия – Египет оказался виден паспорт болельщика-девушки. По нему пользователи соцсетей узнали ее имя, а затем нашли в интернете ссылки на род ее деятельности и псевдонимы – Delilah G, Danica, Наталья Андреева, Amanda, Asya и т.д."Первый канал" убрал ее фото со своего сайта, заменив другой болельщицей.Порносайты описывают Наталью как раскованную модель и звезду свинг-вечеринок. Впервые она приняла участие в съемках фильмов для взрослых в 2016 году. Она также снималась для Playboy, пишет "Лента.Ру".
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