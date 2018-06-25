Портрет болельщицы сборной России Натальи Немчиновой был размещен в заставке "Первого канала" и в других материалах к чемпионату мира по футболу. Пользователи соцсетей выяснили, что основной профессией женщины являются съемки в фильмах для взрослых. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порносайты описывают Немчинову как раскованную модель Фото: ЕРА Фото Натальи, сделанные 14 июня во время матча-открытия чемпионата, использовали в промоматериалах – например, в плакате с расписанием игр в Самаре. Фото: medialeaks.ru На сайте "Первого канала" можно было увидеть изображение Немчиновой на одном из баннеров, рекламирующих трансляции. Фото: medialeaks.ru 19 июня на одной из фотографий с матча Россия – Египет оказался виден паспорт болельщика-девушки. По нему пользователи соцсетей узнали ее имя, а затем нашли в интернете ссылки на род ее деятельности и псевдонимы – Delilah G, Danica, Наталья Андреева, Amanda, Asya и т.д."Первый канал" убрал ее фото со своего сайта, заменив другой болельщицей.Порносайты описывают Наталью как раскованную модель и звезду свинг-вечеринок. Впервые она приняла участие в съемках фильмов для взрослых в 2016 году. Она также снималась для Playboy, пишет "Лента.Ру". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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