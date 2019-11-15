Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа во время международного форума "Креативная Украина".

"Я считаю, что культура является важной составляющей политики. Каждый человек делает выбор. Каждый день, большой, маленький. Если певец, художник едет в Российскую Федерацию - не в Крым, Крым - это Украина, - и выступает там, на мой взгляд, это значит, что этот человек не отстаивает украинскую позицию, не понимает, что Россия - страна, которая на нас напала. И государство должно сформулировать свое отношение к таким поездкам", - подчеркнул Бородянский.

Он отметил, что поддерживает решение Общественного не допускать к конкурсу на "Евровидение" певцов, которые гастролируют или намерены выступать в РФ.

"Я считаю, что это дело Общественного. И я поддерживаю Общественное. Мы четко должны определить, что является добром, а что злом, и уметь отличать добро от зла​​", - акцентировал министр.

В то же время он отметил, что его задача сделать так, "чтобы украинский виртуоз, украинский певец имел хорошую материальную базу в Украине, мог зарабатывать деньги здесь, творить здесь, быть воспринятым обществом".

Как сообщал Укринформ, для участия в украинском отборе на "Евровидение-2020" исполнители не должны иметь выступлений в РФ, Крыму и на оккупированном Донбассе с марта 2014 года и не имеют права планировать такие выступления до финала этого песенного конкурса.

Третий ежегодный международный форум «Креативная Украина», который продлится 14 и 15 ноября, начал свою работу в Киеве.

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