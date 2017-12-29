Там нет ничего самостоятельного, никаких самостоятельных структур управления. Это российская военная власть.

Донбасские «республики» прекратят свое существование, как только поступит приказ из Кремля о выводе российских офицеров из их систем управления, информирует еizvestia.com.

Такое мнение «Обозревателю» высказал журналист и военный знаток Юрий Бутусов.

Комментируя слова одного из экс-главарей «ДНР» Александра Ходаковского о том, что 90% бюджета «республики» — дотации из России, он согласился: «Безусловно, это территория, управляемая и финансируемая Москвой, которая не может существовать без постоянных дотаций».

«Значит ли это, что прекращение финансирование приведет к прекращению существования этого проекта?» — спросил «Обозреватель». «Не то, что прекращение – даже если об этом кто-то говорит, на этом уже все заканчивается», — ответил Бутусов.

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По его мнению, для развала этих образований довольно соответствующего посыла.

«Все держится на финансировании Москвы и на российских офицерах. Важен сам факт вывода. Как только они получат приказ о выходе, там все развалится. Вся их система управления – это российские военные специалисты, российские советники. Там нет ничего самостоятельного, никаких самостоятельных структур управления. Это российская военная власть. Туда из информационных и политических соображений добавили какую-то часть местных предателей, чтобы имитировать самоуправление», — пояснил журналист.

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