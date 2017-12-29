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Юрий Бутусов рассказал, когда донбасские "республики" прекратят существование
29.12.2017 11:38
Юрий Бутусов рассказал, когда донбасские «республики» прекратят существование

Там нет ничего самостоятельного, никаких самостоятельных структур управления. Это российская военная власть.

Донбасские «республики» прекратят свое существование, как только поступит приказ из Кремля о выводе российских офицеров из их систем управления, информирует еizvestia.com.

Такое мнение «Обозревателю» высказал журналист и военный знаток Юрий Бутусов.

Комментируя слова одного из экс-главарей «ДНР» Александра Ходаковского о том, что 90% бюджета «республики» — дотации из России, он согласился: «Безусловно, это территория, управляемая и финансируемая Москвой, которая не может существовать без постоянных дотаций».

«Значит ли это, что прекращение финансирование приведет к прекращению существования этого проекта?» — спросил «Обозреватель». «Не то, что прекращение – даже если об этом кто-то говорит, на этом уже все заканчивается», — ответил Бутусов.

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По его мнению, для развала этих образований довольно соответствующего посыла.

«Все держится на финансировании Москвы и на российских офицерах. Важен сам факт вывода. Как только они получат приказ о выходе, там все развалится. Вся их система управления – это российские военные специалисты, российские советники. Там нет ничего самостоятельного, никаких самостоятельных структур управления. Это российская военная власть. Туда из информационных и политических соображений добавили какую-то часть местных предателей, чтобы имитировать самоуправление», — пояснил журналист.



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