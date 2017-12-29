Ксения Собчак вышла из Кремля и бросилась в Москва-реку близко от Каменного моста



Рис. Геннадия Животова

Ксения Собчак увидела, как такса, принадлежащая Дмитрию Рогозину, уходит под воду и там дышит. Ксения Собчак сказала, что и она может дышать под водой. Она заказала большой стеклянный сосуд, наполнила его водой, погрузилась в него и стала дышать.

Она дышала под водой, это увидел Александр Невзоров и сказал, что и он так может. Он залез в стеклянный сосуд, где сидела Ксения Собчак, и начал дышать под водой. Но у него не получилось, потому что у него засорился нос. Александр Невзоров стал захлёбываться и вылез из сосуда. А Ксения Собчак продолжала дышать.

Это увидел Станислав Белковский и заявил, что и он так умеет. Залез в стеклянный сосуд к Ксении Собчак и стал дышать. Но ему не хватило воздуха, он начал захлёбываться и вылез из сосуда обратно. А Ксения Собчак продолжала дышать.

Владимир Жириновский, увидев, что Ксения Собчак дышит под водой, сказал, что в этом нет ничего удивительного, и он так может. Залез к Ксении Собчак в стеклянный сосуд и стал дышать. Но у него не получилось, он стал захлёбываться и вылез из воды на воздух. А Ксения Собчак продолжала дышать.

Это увидел Сергей Миронов. В прошлом он был десантник, и всё ему было нипочём. Он сказал, что и он так может. Залез в стеклянный сосуд к Ксении Собчак и стал дышать. Но не выдержал и выбрался обратно на воздух. А Ксения Собчак продолжала дышать.

Скоро к ней под воду залез Борис Титов. Попробовал дышать, но захлебнулся и выскочил наружу.

Очередь дошла до кандидата в президенты от коммунистов. Им был не Геннадий Зюганов, а Павел Грудинин, директор подмосковного совхоза. Он появился в водолазном костюме. В этом костюме залез в стеклянный сосуд Ксении Собчак и стал дышать. Он дышал легко, свободно. Через трубки, которыми был оснащён водолазный костюм, ему дышалось очень хорошо. Он дышал так долго, что Ксения Собчак не выдержала и выскочила из воды. А он остался в водолазном костюме и дышал ещё несколько суток.

Ксения Собчак не знала, что в подмосковном совхозе каждый год проходят состязания под девизом "Лёгкое дыхание", когда все члены совхоза надевают водолазные костюмы и дышат под водой. Это были наработки советских времён.

Огорчённая Ксения Собчак подала жалобу в Центризбирком Элле Памфиловой, жалуясь, что со стороны коммунистов нарушена состязательность. Однако Элла Памфилова отвергла жалобу, сказав, что в законе о выборах не значится, каким способом нужно дышать под водой.

Тогда Ксения Собчак пошла к президенту России Владимиру Владимировичу Путину и стала жаловаться ему на коммунистов, которые дышат под водой с помощью трубок, вмонтированных в водолазный костюм. А она, Ксения Собчак, дышит под водой без всяких трубок и вообще без костюма.

Президент Владимир Владимирович Путин выслушал её. Он помнил Ксению Собчак ещё маленькой девочкой и знал, что её отец Анатолий Собчак и мать Людмила Нарусова с самого детства учили Ксению Собчак дышать под водой. Они наполняли водой ванну, засовывали туда малютку Ксению и заставляли дышать. Ещё он знал, что Ксения Собчак родилась в воде, а именно — в проруби у Дворцового моста. В эту прорубь Людмила Нарусова, почувствовав предродовые схватки, погрузилась и родила там Ксению Собчак. И та с первых же мгновений начала дышать под водой.

Владимир Владимирович Путин стал успокаивать Ксению Собчак. Погладил её по голове и сказал: "Не огорчайся, у тебя всё ещё впереди. Если такса Рогозина научилась дышать под водой, так разве тебе это не по плечу? Иди и пробуй ещё!"

Ксения Собчак вышла из Кремля и бросилась в Москва-реку близко от Каменного моста. Она легла на дно, затаилась и стала дышать. Её никто не мог найти. И только Людмила Нарусова, мама Ксении Собчак, знала, в каком месте Москва-реки притаилась её дочь. Потому что Ксения Собчак, лёжа на дне, пускала маленькие пузыри.

P.S. В 2018 году американцы собираются построить сверхтяжёлую ракету, способную выводить на геостационарные орбиты сотни тонн полезного груза. Американским налогоплательщикам объясняют, что ракета необходима для реализации лунного и марсианского проектов. На деле же эта ракета станет выводить в космос платформы с размещёнными на них боевыми лазерами. Эти лазеры со стопроцентной гарантией будут сбивать баллистические ракеты, запущенные с земли. Это обеспечит американцам абсолютное военное превосходство и поставит на колени все другие цивилизации мира. Каков русский ответ?

Александр Проханов

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