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В Палате представителей заявили, что Трамп признался во взяточничестве
15.11.2019 11:29
Дональд Трамп признался во взяточничестве в украинском скандале Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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