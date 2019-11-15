Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук в эфире "1+1".

"Люди прежде только протестовали против коррупции. На плакатах перечеркнуты отдельные руководители ... Главная претензия к ним - коррупция в "Укрзализныце", к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, ибо продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно", - сказал Гончарук.

Как отметил глава правительства, если менеджмент, руководство компании занимается "своими карманами», а не тем, как идут дела в "Укрзализныце", то нормальной работы и не будет.

"Там сегодня почти каждый день горят локомотивы, в ручном управлении вагоны. Отдельные чиновники, диспетчера отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили. Это точно нужно прекратить", - заявил премьер-министр.

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