Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/snegirev.html", "name": "Дмитрий Снегирев" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Дмитрий Снегирев

Украинцам посылают месседж, что Медведчук может договориться не только об освобождении пленных, но и о прекращении войны { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/snegirev/ukraincam-posylayut-messedzh-chto-medvedchuk-mozhet-dogovoritsya-ne-tolko-ob-osvobozhdenii-plennyh-no-i-o-prekrashchenii-voyny-224426.html" }, "headline": "Украинцам посылают месседж, что Медведчук может договориться не только об освобождении пленных, но и о прекращении войны", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2244/26_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2017-12-29T11:30:12+02:00", "dateModified": "2017-12-29T11:38:51+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Обменом удерживаемыми лицами Россия повышает субъектность украинского политика Виктора Медведчука, считает общественный активист Дмитрий Снегирев." , "keywords": "заложники, Дмитрий Снегирев, обмен пленными, ОРДЛО, ЛДНР" } Дмитрий Снегирев Общественный активист. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа". все материалы автора → ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА» Украинцам посылают месседж, что Медведчук может договориться не только об освобождении пленных, но и о прекращении войны Сегодня 11.30 | комментариев: 27 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и боевиками из "ЛДНР". Украина согласилась передать 306 преступников для освобождения из плена 74 украинских заложников. По итогам обмена в Украине вернулось 73 человека, на оккупированные территории Донбасса – 233.Разблокированием процесса обмена пленными Кремль демонстрирует так называемый жест доброй воли, нажав на подконтрольных ему главарей боевиков, а с другой стороны – оставляет за собой право увеличить количество пленных за счет гражданского населения. При этом Кремль ничего действительно не теряет, наоборот, демонстрирует свою вроде бы договороспособность.Это византийская практика – Москва готова договариваться, но оставляет за собой последнее слово. Обмен пленными преподносится странам Запада как знак наличия доброй воли в России. В свою очередь Москва потребует от Украины беспрекословного выполнения политической части Минских соглашений, а именно: принятие законов об амнистии боевиков, выборы в ОРДЛО и предоставление особого статуса этим территориям.Примечательно, что официальный Берлин уже успел назвать обмен пленными как существенный шаг на пути выполнения Минских соглашений. По мнению главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, обмен является гуманитарным жестом перед Новым годом и православным Рождеством, и за этим шагом должны быть дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений.В то же время хотел бы напомнить, что в ноябре 2016 года в плену у террористов содержались 109-110 украинцев. Тогда процесс обмена был искусственно заблокирован Россией на целый год. За это время количество украинских заложников боевики искусственно увеличили за счет гражданского населения до 170 человек.Недавно аналитическим отделом общественной инициативы "Правое дело" была обнародована информация, что в оккупированном Луганске состоялось совещание в "министерстве государственной безопасности ЛНР", на которой поднимался вопрос об увеличении количества заложников за счет гражданского населения.Глава СБУ Василий Грицак подтвердил, что за две недели количество заложников увеличилась со 158 до 170 человек. Фактически нам возвращают заложников, условно говоря, в том числе и тех, кого лишили свободы в течение последнего года.Показательным является тот факт, что между украинских заложников, освобожденных из плена боевиков, 32 военных и 41 гражданское лицо. Таким образом, Россия будет постоянно давить на Украину тем, что в заложниках остается еще почти 100 пленных, если Киев не согласится выполнить условия Кремля.Кроме того, обменом пленными Россия повышает субъектность кума Путина, представителя Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Виктора Медведчука незадолго до начала президентской и парламентской кампаний.Медведчук уже заявил о своем новом политическом проекте, и не стоит отбрасывать мысль о том, что обмен пленными является началом его избирательной кампании. Такая себе пиар-акция Медведчука: украинцам посылают месседж, что есть политик, который может договориться со страной-оккупантом не только об освобождении пленных, но и о прекращении активной фазы войны. Очередной опасный и многоходовой план Москвы. Источник: "ГОРДОН" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



