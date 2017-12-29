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ГФС прогнозирует по итогам 2017г рост поступлений в общий фонд госбюджета на 18% к 2016г
29.12.2017 11:40

ГФС прогнозирует по итогам 2017г рост поступлений в общий фонд госбюджета на 18% к 2016г

ГФС прогнозирует по итогам 2017г рост поступлений в общий фонд госбюджета на 18% к 2016г

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины прогнозирует по итогам 2017 году увеличение поступлений в общий фонд госбюджета на 140,2 млрд грн, или на 18%, по сравнению с 2016 годом - до 752,9 млрд грн.

Как сообщила ГФС на веб-сайте, прогнозируемый показатель на 3,7 млрд грн, или 0,5%, превысит предусмотренный Министерством финансов план.

"Это дало возможность правительству и всем, кто обеспечивает финансовую политику государства, абсолютно успешно закрыть бюджетный год без дополнительных заимствований и несмотря на то, что очередной транш, на который рассчитывал Кабмин от МВФ в конце года, мы не получили", - цитирует пресс-служба ведомства и. о. главы ГФС Мирослава Продана.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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