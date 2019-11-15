"У ЗЕ-команды резус-конфликт, полная несовместимость с вменяемыми, ответственными и профессиональными людьми.

Она – магнит, концентрирующий не новые, а тухлые лица.

Все здоровое будет отторгнуто. " - Об этом заявила после исключения из фракции "Слуги народа" нардепов Скороход и Полякона экс-министр юстиции Елена Лукаш .

"Партия Слуга Богдана. 120 человек из фракции, большая часть из них списочники и руководители комитетов и подфракционных групп, без доказательств и без весомых подтвержденнных сообщений исключили меня из фракции примерно 90 голосами. При этом кнопкодавов не исключили, почти все проголосовали против. При этом положения или статута фракции не существует. При этом меня не исключили из партии." - Заявил нардеп Антон Поляков.

"Президента изолируют от информации.

Именно такой вывод я делаю после сегодняшнего исключения меня, члена партии "Слуга Народа", теми, кто в этой партии не состоит. Изолируют, чтобы он не слышал плохих новостей о бездействии Рябошапки в привлечении коррупционеров Приходька и Давиденка к ответственности, которые причастны к хищению 2 млрд. Аграрного фонда. Президент не должен слышать и о продаже округов тем же Приходьку и Давиденку, и участии в этом Халимона, Корниенка и прочих. Не стоит расстраивать его и вопросами. Удобнее же говорить о заговоре врагов и причастности к этому, такого как я. Только я шёл в Верховную Раду менять систему, а не служить ей. В последний месяц я часто пытался встретиться с Президентом и рассказать о всем, что происходит. Меня всячески не допускали к нему, а при общих встречах, тот же Богдан, перебивал и переводил дискуссию с обвинениями. Сегодня часть сделала ещё один шаг в изоляции Президента от происходящего, в надежде, что я не смогу ему донести свою позицию. Но, вряд ли у них что-то с этого выйдет. Продолжаю сбор подписей #знімиШапку за отставку Рябошапки и готовлю большую пресс-конференцию." - Заявил также нардеп Антон Поляков.

После того как сегодня, 15 ноября, Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции "Слуга народа", беременная депутат рассказала в чем конкретно ее обвинили теперь уже бывшие коллеги.

Оказывается нардеп подтвердила информацию о том, что "слугам народа" начали платить допзарплату в конвертах.

Анна Скороход рассказала, что на Советие фракции Давид Арахамия обвинял ее в том, что она на Комитете раздавала по 3 тысячи долларов за провал заокнонопректа по анбандлингу.

"Я ему прямо сказала - какие 3 тысячи долларов за закон, если в зале прямо конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов раздавали", - заявила Анна Скороход.

"Расстрельные тройки фракции, красиво звучит.

Бл...дь, ну вот буквально ж позавчера победили с разгромным счетом прямо в зале парламента сталинизм, ежовщину, бериевщину, где то даже в стиле хорошей хрущевщины вышло.

И вдруг, бабах, две сотни глубоко советских людей, на втором десятке двадцать первого века, в едином порыве осуждают агрессивные щупальца отщепенцев, которые тянутся к...

Мы не дадим, не позволим, сплотимся, углубим, расширим, запретим!!!

Фу, тьфу, я такого и в детстве по телевизору не видел." - Заявил "слуга" Максим Бужанский.

"Скороход и Полякова исключили из фракции Слуга народа. Теперь их отсадят на заднюю парту, и дадут отдельные алюминиевые чашки в столовке. Все, друзья, хваленое монобольшинство дало трещину. Чувствую, нас ждёт время доносов, плёнок, компроматов и всякого такого добра, что так любит желтая пресса." - Заявила журналист Светлана Крюкова.

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