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На Крещатике установили антипарковочные полусферы
15.11.2019 11:58
В Киеве на Крещатике установили антипарковочные полусферы.

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Об этом сообщает "Киевтранспарксервис" в Facebook.

"Установили антипарковочные полусферы на Крещатике. Устройствами оснащены участки улицы от дома Профсоюзов до Главпочтамта и на углу с Аллеей Героев Небесной Сотни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря установлению антипарковочных барьеров удастся улучшить безопасность движения пешеходов, а также увеличить пропускную способность центральной улицы столицы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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