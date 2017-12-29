В пятницу, 29 декабря, в аэропорту Киев рейс Киев-Анкара был задержан на два часа из-за лишнего кота на борту, сообщают Вести.

Известно, что по правилам авиакомпании, каждый человек может перевозить не более 6 животных, а у одного из пассажиров в багаже оказалось 7 котов. На протяжении двух часов иностранец-кошатник выяснял отношения с представителями авиакомпании и полиции.

Также в самолете начался спор и между пассажирами. Одни поддерживали любителя домашних животных и объясняли, что из-за одного лишнего кота ничего не случится, другие возмущались задержкой и предлагали высадить нарушителя.

В результате через два часа самолет все же вылетел.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в их здании поселился кот Амбассадор, но аккаунт для него в сети там не создавали.

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