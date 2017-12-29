Госбанки и страховая госкомпания попадают на сотни миллионов долларов; денюшка оказывается в карманах кого надо.

Ангола, хотите мы для вас спутник запустим, на наши деньги?

Ангола: нет, информирует еizvestia.com.

Ангола, а хотите мы для вас спутник запустим, на наши деньги, и ещё дадим на карман пару миллионов долларов кешем?

Ангола: да.

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Берём кредит в несколько сотен миллионов долларов у консорциума российских госбанков и даём кредит Анголе, на создание и запуск “ангольского” спутника. Страхуем запуск в российской страховой госкомпании.

Осваиваем несколько сотен миллионов долларов на создание и запуск спутника; спиливаем в карман 60-70% от суммы и кладём в карман.

Пуляем с космодрома спутник так, чтобы он либо утонул в океане, либо устремился в бескрайние просторы космоса; главное, чтобы связь со спутником была потеряна.

Получаем страховку, частично возвращаем кредиты, остальное кладём в карман.

Госбанки и страховая госкомпания попадают на сотни миллионов долларов; денюшка оказывается в карманах кого надо. И ангольские товарищи тоже не в накладе: получили пару копеек на новые бусики.

Профит в карман. И госзаказ отрапортован. И ВВП растёт.

А вы говорите, что после падения режима путинской ОПГ повсеместная приватизация не нужна. Не говорите так больше никогда.

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