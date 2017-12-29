|Слава Рабинович: почему падают российские спутники
|29.12.2017 11:45
|
Госбанки и страховая госкомпания попадают на сотни миллионов долларов; денюшка оказывается в карманах кого надо.
Ангола, хотите мы для вас спутник запустим, на наши деньги?
Ангола: нет, информирует еizvestia.com.
Ангола, а хотите мы для вас спутник запустим, на наши деньги, и ещё дадим на карман пару миллионов долларов кешем?
Ангола: да.
Читайте: У Москвы нет возможностей для очередного военного удара по Украине, - Слава Рабинович
Берём кредит в несколько сотен миллионов долларов у консорциума российских госбанков и даём кредит Анголе, на создание и запуск “ангольского” спутника. Страхуем запуск в российской страховой госкомпании.
Осваиваем несколько сотен миллионов долларов на создание и запуск спутника; спиливаем в карман 60-70% от суммы и кладём в карман.
Пуляем с космодрома спутник так, чтобы он либо утонул в океане, либо устремился в бескрайние просторы космоса; главное, чтобы связь со спутником была потеряна.
Получаем страховку, частично возвращаем кредиты, остальное кладём в карман.
Госбанки и страховая госкомпания попадают на сотни миллионов долларов; денюшка оказывается в карманах кого надо. И ангольские товарищи тоже не в накладе: получили пару копеек на новые бусики.
Профит в карман. И госзаказ отрапортован. И ВВП растёт.
А вы говорите, что после падения режима путинской ОПГ повсеместная приватизация не нужна. Не говорите так больше никогда.