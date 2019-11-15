Марк Касовиц, нью-йоркский адвокат, который много лет работал на Дональда Трампа, недавно подписал соглашение, согласно которому будет представлять в суде интересы Игоря Коломойского. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы суда.

По данным агентства, адвокат будет защищать Коломойского по гражданскому иску, в котором бизнесмена обвиняют в выводе нескольких миллиардов долларов из ПриватБанка, где Коломойскому принадлежали 41,6% активов. По версии обвинения, эти средства Коломойский использовал для покупки офисных зданий и предприятий в США. Иск рассматривается в Канцелярском суде американского штата Делавэр.

Министерство юстиции США отказалось от комментариев на эту тему.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также аффилированных с ними компаний. Банк утверждает, что они незаконно присвоили $1,9 млрд в 2013—2014 годах через ряд мнимых сделок, а деньги вывели на свои компании.

Суд не принимал решение по этому иску, но в качестве упредительной меры издал приказ об аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд по всему миру.

Телеграм-канал "Разведчик" со ссылкой на свои источники сообщил, что в четверг вечером 14 ноября состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и Игоря Коломойского.

"По информации источника, знакомого с ситуацией, Зеленский позвонил Коломойскому после разговора со своим внештатным помощником Эндрю Маком. Зеленский и Коломойский говорили на повышенных тонах – разговор касался дела в Делаверском суде США, и был связан с интересом американских СМИ к этому процессу. Этот разговор был неприятным для Владимира Зеленского." - Говорится в сообщении.

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