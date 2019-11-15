|Зеленский и Коломойский говорили на повышенных тонах по телефону. Источник
|15.11.2019 12:12
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Марк Касовиц, нью-йоркский адвокат, который много лет работал на Дональда Трампа, недавно подписал соглашение, согласно которому будет представлять в суде интересы Игоря Коломойского. Об этом пишет
По данным агентства, адвокат будет защищать Коломойского по гражданскому иску, в котором бизнесмена обвиняют в выводе нескольких миллиардов долларов из ПриватБанка, где Коломойскому принадлежали 41,6% активов. По версии обвинения, эти средства Коломойский использовал для покупки офисных зданий и предприятий в США. Иск рассматривается в Канцелярском суде американского штата Делавэр.
Министерство юстиции США отказалось от комментариев на эту тему.
В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также аффилированных с ними компаний. Банк утверждает, что они незаконно присвоили $1,9 млрд в 2013—2014 годах через ряд мнимых сделок, а деньги вывели на свои компании.
Суд не принимал решение по этому иску, но в качестве упредительной меры издал приказ об аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд по всему миру.
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