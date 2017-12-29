В Москве задержали подозреваемого в аварии с участием автобуса в Москве. Об этом сообщает в Twitter Департамент транспорта Москвы, передает

"Предварительный виновник ДТП. Водитель задержан", - сказано в сообщении, а также опубликовано фото черного автомобиля Daewoo Nexia.

Отмечается, что, по предварительной информации, автомобиль ударил автобус, из-за чего автобус наехал на остановку.

Также сообщается, что на автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности. Департамент транспорта намерен обратиться в Министерство транспорта Московской области с просьбой проверить таксомоторных компанию.

Автобус, попавший в ДТП на Сходненская улице, был застрахован.

Напомним, Следственный комитет РФ Москвы открыл уголовное производство по факту ДТП, во время которой автобус въехал в остановку общественного транспорта на Сходненской улице в российской столице Москве.

Как сообщал утром 29 декабря водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП пострадали двое мужчин и одна женщина. Их доставили в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

Предварительный виновник ДТП. Водитель задержан pic.twitter.com/RDHb7moWcz - Московский транспорт (@DtRoad) 29 декабря 2017

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