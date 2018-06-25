Уровень безработицы в Украине постепенно снижается и по итогам первого квартала составил 9,7% против 9,9% кварталом ранее, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что данные Госстата собраны и проанализированы по методологии Международной организации труда.

"Так, в абсолютных показателях количество занятого населения в Украине в возрасте 15-70 лет составляла 16 млн человек, безработных - 1,7 млн человек", - уточняется в сообщении.

Также в географическом и половом разрезе уровень занятости и безработицы оказался неравномерным.

По данныи источника, уровень безработицы между женщин несколько меньше среднего по стране и составляет 9,1%. Так же 9,1% составляет уровень безработицы между жителей городов.

Как сообщал svodka.net ранее, в Международной организации труда, структурном подразделении ООН, сообщили, что среди государств, предоставляющих самые низкие возможности для трудоустройства женщин, что вызывает высокие показатели женской безработицы, оказались Пакистан, Иран и страны Ближнего Востока.

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