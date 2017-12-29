Минфин отмечает сохраняющуюся к 28 декабря необходимость принятия 5% местных бюджетов на 2018г

Из общего количества местных бюджетов всех уровней на 2018 год оставались неутвержденными к 28 декабря 119, или 5% от общего количества, сообщило Министерство финансов на своем сайте.

Как уточняет Минфин, по состоянию на 28 декабря, в частности, не приняты бюджет Волынской области, 10 городских бюджетов городов областного значения, 17 районных бюджетов и 91 бюджет объединенных территориальных громад.

"Из 1,288 тыс. местных бюджетов, которые будут иметь в 2018 году взаимоотношения с государственным бюджетом, в срок, определенный законодательством, утверждены 1,169 тыс. бюджетов, или 91% их общего количества. Все такие бюджеты утверждены в Донецкой, Житомирской и Харьковской областях", – говорится в сообщении Минфина.

Ведомство также напоминает, что, в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Украины, крайний срок принятия местных бюджетов на 2018 год – 25 декабря.

Как сообщалось, по состоянию на 28 декабря 2018 года из общего количества местных бюджетов всех уровней неутвержденным оставался 691 бюджет, или 6,8% от общего количества.