Санкции будут применены, если руководство компаний не предоставит до 18 января парламенту данные о вмешательстве РФ с помощью соцсетей в референдум о выходе Великобритании из Европейского союза. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Британские парламентарии просили соцсети поделиться информацией о вмешательстве в референдум о Brexit Фото: ЕРА Санкции будут применены, если руководство компаний не предоставит до 18 января парламенту данные о вмешательстве РФ с помощью соцсетей в референдум о выходе Великобритании из Европейского союза.В октябре комитет Коллинза послал компаниям соответствующий требование, однако, по словам парламентария, реакция соцсетей была неадекватной.Коллинз добавил, что необходимо изучить методы, с помощью которых соцсети находят и идентифицируют источники дезинформации, в том числе и когда они находятся в других странах.Комитет интересовался у Facebook информацией обо всех объявлениях, приобретенных российскими аккаунтами, сколько заплатили за объявления или для продвижения самих учетных записей.22 сентября 2017 года основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что команда компании передаст Конгрессу США данные о покупке рекламы аккаунтами, связанными с Россией. Речь идет о 3 тыс. рекламных объявлений.По данным Facebook, рекламные объявления, вероятно, запускало российское Агентство интернет-исследований. РБК писало, что это "юридическая маска" российской "фабрики троллей".В Twitter сообщали, что заблокировали 201 аккаунт в рамках расследования вмешательства РФ в выборы президента США. Выяснилось, что из 450 предоставленных Facebook для проверки учетных записей 22 были связаны с аккаунтами в Twitter. При этом ни одна учетная запись не была зарегистрирована в Twitter как рекламная. В компании отметили, что продолжат расследование этого вопроса.Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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