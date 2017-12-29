Североатлантический альянс намерен в 2018 году активизировать разговор с Россией. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я ожидаю, что будет больше встреч и больше использования прямых военных каналов коммуникации. Поэтому мы будем продвигаться вперед как в политическом диалоге, так и по военной линии коммуникации, и весь Альянс это поддерживает", - заявил генсек НАТО.

Стоит отметить, что ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что активизация диалога Альянса с Россией не может означать полной нормализации отношений с Москвой.

"Мы поддерживаем разговор, когда у него есть цель", - отметил Тиллерсон.

При этом подчеркнул, что Россия не отреагирует на обеспокоенность Запада, о возвращении к регулярным плановым встречам речи не идет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что отношения России и Запада улучшатся в том в случае, если Москва согласится с предоставлением широкого мандата миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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