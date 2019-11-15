Зеленскому направлена новая концепция решения конфликта на Донбассе. Об этом рассказал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Публикую копию своего депутатского обращения, направленного Президенту, в котором предлагаю новую концепцию решения конфликта на Донбассе.

Если коротко, то ее суть можно сформулировать так: ситуацию на Донбассе необходимо вернуть в правовое поле Украины; государство должно дать правовую, а не политическую, оценку событиям 2014 года в Украине, причинам возникновения конфликта на Донбассе и причинам учреждения Л/ДНР; к правовому анализу необходимо привлечь не только государственные научные и научно-исследовательские учреждения, но и признанных специалистов в области права, народных депутатов, представителей адвокатского сообщества, международные организации и Венецианскую комиссию; такой правовой анализ укажет новый путь решения конфликта, а принятие на его основе юридически выверенных решений может стать гарантией возвращения утраченных территорий и основанием для самороспуска Л/ДНР, т.к. причины, обусловившие их создание, могут быть быстро устранены.

Аналогичные депутатские обращения направил спикеру Рады и руководителю Комитета по реинтеграции Донбасса.

На что рассчитываю?

На то, что новая власть не будет продолжать порочную политику предшественников, а сделает все для долгожданного прекращения войны на Донбассе.

Смогу ответить на вопросы, касающиеся решения конфликта на Донбассе в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne в понедельник 18 ноября." - Заявил Ренат Кузьмин.