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Известно, что в условиях конкуренции растения могут либо попробовать «перерасти» своих «соперников», либо перейти в «режим выживания» (в условиях слабого освещения). Некоторые растения могут даже попытаться «отойти» (расти в другую сторону) от ближайших «конкурентов». Эти три варианта реакции на конкуренцию подробно описаны в научной литературе, отмечают исследователи.

Теперь же специалисты попытались узнать, могут ли растения выбирать ту или иную реакцию, соотнося ее с характеристиками ближайших «соседей». О результатах новой работы кратко сообщает портал ScienceAlert.

Ученые помещали лапчатку ползучую (Potentilla reptans) в различные экспериментальные условия (имитирующие сценарии, встречающиеся в природе). С помощью специальных фильтров авторы работы контролировали количество поступающего света, а также длину световых волн (это то, что позволяет растениям почувствовать, что поступающий свет фильтруется листьями соседних растений).

Когда исследователи заставили лапчатку «думать», что она окружена небольшим густым растением, она пыталась «перерасти» его вертикально. Когда же она «полагала», что вокруг — высокие «конкуренты», она переходила в «режим выживания» (лапчатка снижала темп фотосинтеза и «делала» листья более тонкими и широкими, чтобы уловить как можно больше света). Когда же растение было окружено высоким, но негусто растущим «конкурентом», оно пыталось «отойти», расти в другом направлении.

Таким образом, результаты работы позволяют лучше понять, как растения принимают решения: они действительно учитывают особенности «конкурентов», пытаясь максимально выгодно использовать ресурсы в борьбе за доступ к солнечному свету.

Однако может ли это касаться также и других ресурсов, не только света? Вероятно, данный вопрос станет предметом следующего исследования.

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