Об этом сообщается на сайте музея.

"Голодомор 1932-33 годов, унесший жизни более 7 000 000 человек - это страшная часть семейной истории почти каждого современного украинца. Каждую минуту от искусственного голода умирало 26 человек. Исчезали не только семьи, но и целые деревни. Согласно соцопросам 2018 года, 79% украинцев считают Голодомор геноцидом - преступлением советской власти против украинского народа ", - говорится в сообщении.

О мероприятиях отмечается, что 15 ноября в 13:00 лекторы музея проведут открытый мастер-класс для учеников 5-8 классов по изготовлению памятного значка. Рассказывать детям о тяжелой истории нужно в интерактивной форме, следовательно на занятии участники ознакомятся с историей памяти жертв Голодомора. Основная задача - привлечение детей к исследованию историю своей страны и семьи.

15 ноября в 16:00 состоится презентация книги "Гарет Джонс. Цена правды" издательства "Жнець". В книгу вошли избранные статьи и история жизни и памяти британского журналиста валлийского происхождения Гарета Джонса. Книга издана на украинском и английском языках по инициативе издательства и доценток кафедры издательского дела и редактирования Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Марины Женченко и Ярославы Приходы. Издание увидит свет до выхода в широкий прокат исторического триллера "Цена правды", который рассказывает историю Гарета Джонса и показывает трагические события Украины его глазами - советский Голодомор-геноцид украинской нации в 1932-1933 гг.

18 ноября в помещении Укринформа Музей Голодомора вместе с Институтом исследования Голодомора и издательством Марка Мельника проведет пресс-конференцию.

На пресс-конференции состоится официальная презентация Института исследования Голодомора, объявление о проведении Всеукраинской акции по сбору семейных историй украинцев и Международной конференции, посвященной Голодомору, а также благотворительной акции - во время конференции каждый желающий сможет приобрести книги издательства Марка Мельника по собственной цене. Все вырученные в рамках акции средства пойдут на общий проект с журналом "Экспресс" по установлению памятника Тарасу Шевченко в Донецкой области в поселке Александро-Калиново, громада которого уже много лет мечтает о его установлении для утверждения несокрушимости украинский прифронтовой зоны на Донбассе. Там планируется ряд просветительских и презентационных мероприятий на тему Голодомора-геноцида 1932-33 годов и массового искусственного голода 1921-23 и 1946-47 годов.

18 ноября 2019 года в 13:00 в Музее Голодомора пройдет встреча со свидетелем Голодомора - Василием Цибо. Очевидец Голодомора родился в 1927 году. Скоро свидетель трагедии отпразднует свое 93-летие, но до сих пор он помнит все мельчайшие детали своего детства. Проект "Устная история Голодомора" устами очевидцев рассказывает о том, чем был для них Голодомор на самом деле. Встречи со свидетелями - это всегда уникальная возможность лично прикоснуться к прошлому.

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