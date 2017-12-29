Средняя номинальная заработная плата в ноябре 2017 года в Украине составляла 7479 грн, что в 2,3 раза выше минимальной зарплаты, заявили в Госслужбе статистики. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Реальная заработная плата увеличилась в ноябре на 0,5% по сравнению с октябрем Фото: pixabay.com "Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в ноябре 2017 года составляла 7479 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн). По сравнению с октябрем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,4%, а за последние 12 месяцев (по отношению к ноябрю 2016 года) – на 38,3%", – отметили в Госстате.По данным ведомства, в ноябре реальная заработная плата увеличилась на 0,5% по сравнению с октябрем 2017 года и на 21,4% – по сравнению с ноябрем 2016 года. Скриншот: ukrstat.gov.ua Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил 4 декабря, что считает повышение уровня средней заработной платы до 10 тыс. грн своим главным заданием в 2018 году.Размер минимальной заработной платы увеличится с 1 января 2018 года до 3723 грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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