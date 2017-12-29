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Размер средней номинальной заработной платы увеличился за год на 38,3% - Госстат Украины
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29.12.2017 11:54
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Средняя номинальная заработная плата в ноябре 2017 года в Украине
составляла 7479 грн, что в 2,3 раза выше минимальной зарплаты,
заявили в Госслужбе статистики. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Реальная заработная плата увеличилась в ноябре на
0,5% по сравнению с октябрем Фото: pixabay.com "Средняя номинальная
заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и
организаций в ноябре 2017 года составляла 7479 грн, что в 2,3 раза
выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн). По
сравнению с октябрем размер средней номинальной заработной
платы увеличился на 1,4%, а за последние 12 месяцев (по
отношению к ноябрю 2016 года) – на 38,3%", – отметили в
Госстате.По данным ведомства, в ноябре реальная заработная плата
увеличилась на 0,5% по сравнению с октябрем 2017 года и на
21,4% – по сравнению с ноябрем 2016 года.
Скриншот: ukrstat.gov.ua
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил 4 декабря, что
считает повышение уровня средней заработной платы до 10 тыс. грн
своим главным заданием в 2018 году.Размер минимальной заработной
платы увеличится с 1 января 2018 года до 3723 грн.
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