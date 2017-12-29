НБУ обновил порядок регистрации участников платежной инфраструктуры

Национальный банк Украины (НБУ) обновил порядок регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение закреплено постановлением правления НБУ "Об утверждении изменений к положению о порядке регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры" №139 от 21 декабря 2017 года, текст которого обнародован на веб-сайте Нацбанка.

Документ вступает в силу 29 декабря 2017 года, кроме нормы, касающейся тарификации услуг регистрации и лицензирования участников платежной инфраструктуры, вступающей в силу с 28 февраля 2018 года.

Постановление, в частности, предусматривает включение в перечень предоставляемых регулятору документов анкеты с раскрытием информации о заявителе, его финансовом положении и обязательствах, деловой репутации, сведениях о руководителях юридического лица, а также о наличии отношений заявителя с другими лицами. При этом сама процедура рассмотрения регулятором документов участников платежной инфраструктуры будет изменена, будет упрощено согласование условий и порядка деятельности операторов услуг платежной инфраструктуры.

"Установление дополнительных требований к заявителям будет препятствовать появлению на рынке недобросовестных игроков", - подчеркивается в сообщении.

Постановление также предусматривает несколько вариантов совмещения платежных систем: двух внутригосударственных, международной платежной системы резидента с международной платежной системой резидента/нерезидента, внутригосударственной платежной системы резидента с международной платежной системой резидента (при условии, что перевод средств с участием этих систем будет осуществляться на территории Украины).

Нацбанк рассчитывает, что интеграция платежных систем позволит им расширить перечень услуг пользователям платежной инфраструктуры.

Помимо этого, постановление наделяет НБУ правом отказать в регистрации или отменить регистрацию платежных систем и их участников в случае применения к ним персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Речь, в том числе, идет о решении СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие указом президента Украины от 15 мая 2017 №133/2017.

По данным НБУ, отказ в регистрации/отмене регистрации в случае применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер, предусмотренных законодательством, будет помогать повышению национальной безопасности страны.

В рамках адаптации украинского законодательства к нормативным актам Европейского Союза постановление НБУ, в том числе, включает нормы Директивы 98/26/ЕС от 19 мая 1998 года "О порядке завершения расчетов в платежных системах и системах расчетов с использованием ценных бумаг", определяющие момент, после которого перевод средств не может быть отменен ни участником платежной системы, ни третьей стороной (момент необратимости).

В постановление также включены нормы регламента ЕС 2015/847 "Об информации, сопровождающей денежные переводы" от 20 мая 2015 года, касающиеся необходимости определения в правилах платежных систем порядка сопровождения перевода средств информацией об инициаторе и получателе на всех этапах перевода средств.

Постановление НБУ также обязывает платежные организации платежных систем в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу документа предоставить центробанку информацию об операторе услуг платежной инфраструктуры резидента.