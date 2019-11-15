Об этом сообщает пресс-служба ВСУ, сославшись на руководителя Управления кораблестроения командования ВМСУ Василия Радчука.

"До конца 2019 года боевые возможности катеров типа «Island» значительно возрастут за счет проведения довооружения - на них будет установлен крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм. А в следующем году мы оборудуем их автоматическими пушками с дистанционным управлением и комплексами радиотехнического вооружения", - отметил капитан первого ранга Радчук.

По его словам, в целом рассматриваются "три возможных варианта дооснащения катеров. Будем выбирать самый оптимальный. Прежде только, мы должны изучить возможности самых катеров во время выполнения задач в море, посмотреть на работу энергетических установок и т.п.".

Отмечается, что "в общей системе боевого применения национальных ВМС патрульные катера «Старобельск» и «Славянск» будут привлекать к выполнению таких задач, как защита судоходства, защита портов и морских коммуникаций, патрулирование в пределах исключительной морской экономической зоны, обеспечение развертывания сил ( войск), усиление охраны морских участков государственной границы, прикрытие конвоев во время обеспечения перевозки грузов в море".

Кроме этого, планируется привлекать катера к операциям противодействия с проявлениями пиратства, незаконной миграции и контрабанды в акватории черноморско-азовского бассейна, участию в поисково-спасательных операциях по оказанию помощи аварийным объектам. Благодаря мореходным возможностям катера «Island» можно будет применять в Черном, Азовском и Средиземном морях.

Как сообщалось, 13 ноября в Одессе состоялись торжественные мероприятия по случаю передачи в состав ВМС ВС Украины патрульных катеров класса "Island" и поисково-спасательного судна, в которых приняли участие заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко, представители Посольства США в Украине, дипломаты и другие иностранные гости, в частности из стран НАТО, военнослужащие корабельно-катерного состава флота, волонтеры, духовенство и общественность.

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