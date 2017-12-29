Мужчина взобрался на елку ради адреналина и красивого фото

В городе Мелитополь, Запорожской области, активно обсуждают поступок местного жителя, который ради адреналина и красивых фото решил рискнуть жизнью и взобраться на новогоднюю елку, установленную на площади Победы.

Об этом сообщает Голос Запорожья.

На фото, сделанном с любителем экстрима, можно увидеть, что ему удалось подняться на высоту примерно третьего-четвертого этажа, откуда он позировал фотографу, приветственно размахивая рукой и ногой.

Как отреагировала на этот опасный поступок полиция, пока неизвестно.

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