|Житель Мелитополя взобрался на центральную елку города ради красивого снимка (фото)
|29.12.2017 12:00
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Мужчина взобрался на елку ради адреналина и красивого фотоФото: dniprorada.gov.ua
В городе Мелитополь, Запорожской области, активно обсуждают поступок местного жителя, который ради адреналина и красивых фото решил рискнуть жизнью и взобраться на новогоднюю елку, установленную на площади Победы.
Об этом сообщает Голос Запорожья.
На фото, сделанном с любителем экстрима, можно увидеть, что ему удалось подняться на высоту примерно третьего-четвертого этажа, откуда он позировал фотографу, приветственно размахивая рукой и ногой.
Как отреагировала на этот опасный поступок полиция, пока неизвестно.
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