На рынках Украины появились первые арбузы. Ягоды завозят из Херсона. Там они стоят 3-3,5 грн за кг. Дороже, по 5,5-6,5 грн за кг арбузы продают во Львове на Шуваре. В столице за килограмм просят 12-15 грн.

"На украинских рынках продавать арбузы начали рано. Минимум на 10 дней раньше, чем год назад. Арбузы в основном завозят из Юга. Главным образом из Херсонской области, реже - из Одесской", - рассказала знаток плодоовощного рынка Татьяна Гетьман,передает со ссылкой на .

По ее словам, фермеры опасаются, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация. Тогда из-за жары они потеряли много урожая.

"Вместе с тем в Украине уже изменилась погода - похолодало. С созреванием арбузов возникли проблемы. Поэтому нельзя точно сказать, когда начнется полноценный сезон арбузов. Погода может существенно откорректировать это. Так, в прошлом году в июле были минимальные цены, в августе из-за жары они подскочили. Ведь урожай арбузов действительно спекся на поле", - говорит знаток.

Ежегодно Украина собирает около 500 тыс. т арбузов.

"Потребности в импорте нет. Правда вне сезона - в мае закупили немного арбузов из Испании. В то же время арбуз - это одна из немногих плодоовощных позиций в Украине, которая имеет чисто европейский фокус экспорта. Подавляющее количество этой продукции мы продаем в ЕС. Так было всегда. Даже до введения режима свободной торговли со странами Евросоюза", - подытожила Татьяна Гетьман.

В этом году в Украине благодаря благоприятным погодным условиям некоторые ягоды появились минимум на 2 недели раньше, чем в прошлом году. Уже можно говорить о существенном росте урожая украинских ягод по сравнению с показателями 2017 года. Увеличение предложения отразилось на ценах на отечественные ягоды. По сравнению с прошлым годом, больше только подешевела черешня. Сейчас ее в среднем продают по 15-28 грн/кг.

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