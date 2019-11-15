Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, "ДНР" и "ЛНР" сделают так же, но это никому не нужно.

"Мы видим заявления официальных лиц (Украины - ред.), что в зону, откуда отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и другие вооруженные формирования. И милиция, и нацгвардия Украины. Но тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев ЛНР и ДНР", - сказал российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Путин спросил, нужно ли это, если войска уже ушли.

"Мне кажется, что нет", - заключил он.

Президент России Владимир Путин расставил точки над "I" вокруг возможной встречи тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Кремля не видит никакой необходимости в такой встрече до того, как состоится саммит в "Нормандском формате".

"Мы договорились встретиться в "Нормандском формате". Зачем нам суетится и бегать на неподготовленные встречи. В этом никто не заинтересован - ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Также мы в контакте, мы разговариваем по телефону. Но нам нужно подойти к каким-то решениям. Встреча в нормандском формате возможна", - заявил Владимир Путин.

Он так же заострил внимание на отсутствии каких-либо других форматов международных встреч для урегулирования ситуации на Донбассе, кроме "нормандского". И Россия выступает за его сохранение, подчеркнул хозяин Кремля.

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