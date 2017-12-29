Академик Кадыров – это российский эндемик и ничего похожего на территории США вырасти не могло по определению

В Интернете запахло первой мировой войной социальных сетей. Все началось с опрометчивого решения Минфина США о включении академика Кадырова в санкционный список Магнитского. Этим шагом Америка выстрелила себе в ногу. А может, и куда-то чуть повыше ноги. Песков сразу же сказал, что Россия не оставит это без ответа. А когда его спросили, кто из граждан США станет объектом ответных санкций России, Песков задумчиво произнес: «Ну, у них таких мало», информирует еizvestia.com.

Полагаю, что Песков поскромничал, поскольку конечно, что академик Кадыров – это отечественный эндемик и ничего похожего на территории США вырасти не могло по определению. Тем временем, Америка продолжала копать себе яму. Аккаунты академика Кадырова были заблокированы в социальной сети Facebook и в Instagram. В ответ на требования объяснений власть FB ответила, что, поскольку академик находится в санкционном списке США, компания вынуждена исполнять американское законодательство и дезактивировать аккаунты «гражданина особой категории».

Замглавы Минсвязи РФ Алексей Волин – это тот, который прославился своим лаконичным определением журналистики: «дядя платит – вы пляшете» — заявил, что российские власти учтут решение американской соцсети. «Мы никого просить не будем», — гордо заметил Волин, — «выступать в роли просителей, но мы всегда говорили, что дискриминационные действия в отношении граждан РФ без нашего внимания и ответа не останутся».

И ответ грянул. Первым делом депутаты чеченского парламента заявили, что в полном составе уйдут из Instagram. Этот удар должен был привести к панике на мировых биржах и неминуемому падению доллара. Но этого не произошло, поскольку чеченские парламентарии, самоудалившись из американских соцсетей, не позволили американцам узнать о том, какая катастрофа с ними стряслась.

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А дальше случилось страшное. Академик Кадыров завел аккаунт в чеченской социальной сети Mylistory, куда немедленно повалили чеченские депутаты и бойцы личной охраны академика Кадырова.

Чтобы до конца понять, что произошло, чтобы осознать масштаб американского горя, надо разобраться, что из себя представляет академик Кадыров. Американцы включили его в список Магнитского как человека, по приказу которого убивают его политических противников, истребляют геев, похищают людей и пытают их в подпольных тюрьмах. Да, есть такие пристрастия у нашего академика. Но есть в его натуре и другая сторона. Под вечер, когда вверенная его заботам Чечня засыпает, академик Кадыров смывает со своих рук запекшуюся кровь и входит в социальные сети. И миру предстает другой Кадыров, Кадыров – великий Блогер, который повелевает Вселенной, расправляется с врагами России и учит россиян, как им жить, кого любить и где отдыхать. Вы в курсе, господа американцы, что Кадыров самый знаменитый блогер России? По данным компании «Медиалогия» индекс цитирования академика Кадырова за ноябрь составляет 900,5 пунктов, что более чем вдвое превосходит соответствующий показатель любого другого россиянина. Для сравнения, ноябрьский индекс цитирования Ксении Собчак равен 157,7 пунктам, а у Алексея Навального вообще 126,5.

Академик Кадыров уже объявил, что сотрудникам Госдепа США доступ к сети Mylistory будет разрешен только с одобрения МИД России и руководства Чечни. Когда американцы об этом узнают, США развалятся. Техас и Калифорния побегут в Мексику, Аляска вернется в родную гавань, все остальные штаты станут бродить по миру и искать политического пристанища.

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Единственная причина, по который этот сценарий задерживается – американцы не знают о существовании чеченской социальной сети Mylistory. А поскольку их туда не пускают, то никогда и не узнают. И это единственное, что может спасти Америку.

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