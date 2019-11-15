Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко во время выступления на Международной конференции по морской безопасности, сообщает пресс-служба Минобороны.

"За 5 лет, начиная с 2014 года, Россия значительно повысила военный потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет «Калибр» дальнего действия. Суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, а к концу следующего года он возрастет до 168 ракет", - отметил адмирал.

По его словам, оккупанты создали многоэшелонированную систему противокорабельной обороны, усилили систему ПВО вокруг оккупированного Крыма установками С-400, которые позволяют уничтожать цели на расстоянии до 240 км. Также увеличен авиапарк на аннексированной территории за счет пополнения истребителями и бомбардировщиками.

"Россия действительно открыла еще один фронт агрессии против нашего государства - морской. Неслучайно выбраны акватории Азовского и Черного морей, ведь оккупанты имеют численное преимущество в корабельном составе, в вооружении и т.д.", - отметил Воронченко.

По его мнению, главная цель РФ сегодня - полная блокада портов на Азове, чтобы нанести экономический удар по украинской экономике, создать предпосылки для социального напряжения на объектах портовой инфраструктуры и в государстве в целом.

"Кроме того, оккупанты постепенно осуществляют ползучую агрессию в Черном море. Во время проведения своих учений они закрывают практически две трети Черного моря, блокируя пути гражданского судоходства не только в направлении украинских портов, но и других стран региона. Кроме того, Россия по-прежнему создает стационарную систему гидроакустического наблюдения в северо-западной части Черного моря и контролирует подводное пространство в районе газопровода «Турецкий поток»", - заявил адмирал.

По его словам, стратегической целью России все еще остается возвращение контроля над Украиной с помощью широкого круга средств, включая военные.

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