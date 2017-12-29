Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность сохранения открытых каналов связи с Москвой, добавив, что в блоке не хотят новой "холодной войны" или гонки вооружений. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Столтенберг заявил о необходимости диалога с РФ Фото: ЕРА Столтенберг ожидает, что в 2018 году между сторонами состоится больше встреч и, а прямые военные каналы коммуникации будут использоваться чаще. Глава Альянса отметил, что активизацию политического диалога с Россией поддерживает весь блок.Генсек НАТО подчеркнул важность сохранения открытых каналов связи с Москвой, добавив, что в блоке не хотят новой "холодной войны" или гонки вооружений.При этом Столтенберг отметил, что разговор с Кремлем "нелегкий".Отношения Кремля и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на востоке Украины.В июне 2017 года глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, следовательно НАТО надо быть начеку, чтобы не допустить сценария аннексии Крыма и вторжения в Восточную Украину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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