Польская компания, которая занимается производством гробов, выпустила провокационный календарь с рекламой собственной продукции. На снимках обнаженные модели позируют в гробах, пишет со ссылкой на .

Впрочем, это не первый раз, когда гробовщики из Польши удивляют своей оригинальностью. Первый подобный календарь появился еще в 2009 году. На девушках был приличный минимум одежды, которая к 2017 году совсем исчезла.

"В календаре 2018 года мы решили обратиться к матушке-природе. Думаю, многие из тех, кто посмотрит календарь, прочувствуют это: кажется, что еще чуть-чуть – и где-то там запоют птицы".

Фото: imgur.com

Фото: imgur.com

Фото: imgur.com

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