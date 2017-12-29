|Похоронное бюро сняло скандальную рекламу с голыми красотками
|29.12.2017 12:03
|
Польская компания, которая занимается производством гробов, выпустила провокационный календарь с рекламой собственной продукции. На снимках обнаженные модели позируют в гробах, пишет со ссылкой на .
Впрочем, это не первый раз, когда гробовщики из Польши удивляют своей оригинальностью. Первый подобный календарь появился еще в 2009 году. На девушках был приличный минимум одежды, которая к 2017 году совсем исчезла.
"В календаре 2018 года мы решили обратиться к матушке-природе. Думаю, многие из тех, кто посмотрит календарь, прочувствуют это: кажется, что еще чуть-чуть – и где-то там запоют птицы".
Фото: imgur.com
Фото: imgur.com
Фото: imgur.com
Поделитесь статьей с друзьями