СЕТАМ продает корпус завода "Арсенал" под застройку

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) выставило на продажу в системе электронных торгов СЕТАМ корпус №4 завода "Арсенал" и 1,4 га земли по ул. Московская, 8 в Печерском районе Киева.
"Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки", - цитирует генерального директора ГП "СЕТАМ" Виктора Вишнева пресс-служба.
Согласно сообщению, торги состоятся 29 января 2018 года. Стартовая цена лота составит 561 млн грн, минимальный шаг аукциона - 0,5% начальной цены, гарантийный взнос - 56,1 млн грн.
По информации СЕТАМ, площадь здания составляет 37,9 тыс. кв. м.
Согласно данным Госреестра, собственником ГП "Завод "Арсенал" является ГКАУ. К настоящему времени основным видом деятельности предприятия является производство деревянной тары.
Уставный капитал ГП "Завод "Арсенал" составляет 137,7 млн грн.